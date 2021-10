The Mandalorian - o czym 3. sezon? Wyciek informacji o epickiej bitwie daje sugestie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Nowe informację o The Mandalorian pochodzą od portalu Making Star Wars, czyli jednego z najlepszych źródeł w tematyce Gwiezdnych Wojen. Nadal jednak traktujemy to jako plotkę.

Według doniesień Din Djarin, czyli tytułowy bohater wyśle w galaktykę wołanie o pomoc. Wielu Mandalorian z różnych rejonów na to odpowie, bo tworzy się legenda wokół Djarina, który jest uważany za prawdziwego Mandalorianina. Na pomoc Djarinowi ruszą hordy mandaloriańskich wojowników, a wszystko ma doprowadzić do wielkiej bitwy. Nie wiadomo dokładnie o co chodzi, ale spekuluje się, że może być to walka o tron władcy Mandalory. Czyżby jednak Djarin był uważany za kandydata?

Poza statystami, którzy pewnie będą fanami w kostiumach Mandalorian, tak jak w poprzednich sezonach grali oni szturmowców, Lucasfilm chce zatrudnić do tej sekwencji 75 aktorów.

Dziennikarz Making Star Wars wyjaśnia, że nawet widział części zbroi Mandalorianów, którzy byli wierni Maulowi. Przypomnijmy, że on swego czasu władał ich planetą i miał zastępy mandaloriańskich wojowników. Było o tym w serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów.

fot. materiały prasowe

Skoro plotki mówią, że 3. sezon Mandaloriana będzie o walce o Mandalorę, nasuwa się tutaj prosty wniosek: Baby Yoda nie powróci. Są też spekulacje, że może to być ostatni sezon tej historii. Grogu natomiast zawsze może pojawić się w innej produkcji. W końcu serial miał być o Mandalorianinie, nie o malcu, który skradł ekran bohaterowi.

Kwestia Mandalory i walki o władzę była sugerowana w 2. sezonie. Chodzi o Bo-Katan Kryze, która jest spadkobierczynią tronu oraz cały motyw z czarnym mieczem świetlnym jako symbolu władzy Mandalorian.

Czekamy na oficjalne informacje o 3. sezonie, który pojawi się dopiero w 2022 roku.