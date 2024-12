Najgorszy film ze świata Obcego? Aktor broni Ridleya Scotta

fot. materiały prasowe

Prometeusz z 2012 roku był kolejnym filmem Ridleya Scotta ze świata Obcego. Choć widzowie niecierpliwie na niego czekali, po premierze większość z nich opuściła kino skonfundowana, ponieważ nie tego się spodziewali. Do dzisiaj produkcja wzbudza mieszane reakcje. Jest jednak ktoś, kto jest jej fanem.

Aktor broni Ridleya Scotta i Prometeusza

Guy Pearce, który w Prometeuszu zagrał Petera Weylanda, stanął w obronie kontrowersyjnego filmu Ridleya Scotta.

Uważam, że film jest genialny, ale powiem tyle, jeśli nie zrozumiecie, co się dzieje w ciągu pierwszych pięciu minut, to będziecie też zagubieni przez resztę seansu. A ja miałem przywilej słuchania, co Ridley Scott ma o nim do powiedzenia, zanim zaczęliśmy kręcić.

Bardzo mi się podobał, ale fizycznie było to trudne doświadczenie. Nie mogłem siadać, ponieważ miałem metal wokół siebie. Więc pomiędzy moimi scenami, po prostu opierali mnie o ścianę.

Nasz redaktor Wiktor Stochmal napisał ciekawy artykuł W obronie Prometeusza i Obcy: Przymierze. Gdzie Ridley Scott popełnił błąd? w temacie krytyki filmu. Zainteresowanych odsyłamy do niego. Dajcie znać, jak wy wspominacie seans Prometeusza.

