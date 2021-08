The Mandalorian - kiedy rozpoczną się zdjęcia do 3. sezonu? Carl Weathers komentuje

fot. materiały prasowe

Wygląda na to, że zdjęcia do 3. sezonu serialu The Mandalorian rozpoczną się już we wrześniu. Tak bowiem twierdzi Carl Weathers, który ostatnio był gościem na konwencie Steel City Con. Aktor nie podał dokładnej daty wejścia na plan. Zdradził za to, że w nowej serii ponownie stanie także po drugiej stronie kamery i wyreżyseruje kilka nowych odcinków.

Przypomnijmy, że produkcja 3. sezonu doskonale przyjętego przez widzów i krytyków serialu The Mandalorian została opóźniona z uwagi na zdjęcia do serialu Księga Boby Fetta. Wspomniane produkcje powstają bowiem w tych samych studiach Lucasfilm w Los Angeles i ekipa Mandaloriana musiała czekać, aż zakończą się zdjęcia do wspomnianego serialu.

Przypomnijmy, że akcja serialu The Mandalorian rozgrywa się kilka lat po "Powrocie Jedi" w miejscu znanym jako Zewnętrzne Rubieże. Głównym bohaterem jest jeden z Mandalorian, łowca nagród i najemnik, w którego wciela się Pedro Pascal.

Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się premiera 3. sezonu The Mandalorian.