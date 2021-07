Księga Boby Fetta - lista reżyserów serialu. Kto za kamerą?

Twitter/Disney+

Temuera Morrison zaczyna wywiad dla brytyjskiego Express słowami, które mogliśmy oczekiwać: nic w szczegółach zdradzić nie może. Potwierdza to, co już wiemy: historia rozgrywa się równolegle z The Mandalorian i serial skupia się na dwójce bohaterów. Oznacza to, że Fennec Shand, w którą wciela się Ming-Na Wen będzie równoprawnie jedną z głównych bohaterek.

Według aktora celem jest uszczęśliwienie fanów. Cieszy się, że twórca serialu Jon Favreau ma doświadczenie z MCU, bo to pozwala mu odpowiednio tworzyć historię.

Zdradził także, że za kamerą odcinków są Jon Favreau, Robert Rodriguez, Bryce Dallas Howard oraz Dave Filoni. Oznacza to, że to część tej samej ekipy, która pracowała przy 2. sezonie The Mandalorian.

Księga Boby Fetta - premiera w Disney+ w grudniu 2021 roku.