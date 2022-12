The Mandalorian - co robi Moff Gideon w 3. sezonie? Aktor zapowiada

Disney+

Giancarlo Esposito powróci w 3. sezonie The Mandalorian w roli Moffa Gideona. Jest to poniekąd zaskoczenie z uwagi na wydarzenia z finału 2. sezonu, które mogły sugerować koniec jego wątku. Aktor w rozmowie z ET Online zapowiedział jednak w sposób lekko spoilerowy co czeka jego postać.

The Mandalorian - co dalej z Gideonem?

- Tak, zakłada się, że siedzi w więzieniu. Być może zobaczymy szansę na to, by mógł wyzwolić się z tych kajdanów. Chcemy zobaczyć człowieka, który planuje i który ma pomysł na przyszłość, jakiego nikt inny nie ma. Chcemy więc poznać szczegóły i chcemy wiedzieć, czy jest to coś dobrego, czy złego.

Esposito dodał, że według niego Moff Gideon naprawdę chcę ocalić galaktykę, a nie jak wielu zakłada, że chce ją kontrolować. Jego zdaniem 3. sezon pokaże prawdę o jego motywacjach.

The Mandalorian - premiera 3. sezonu już 1 marca 2023 roku w Disney+. Szczegóły fabuły 3. sezonu nie zostały otwarcie i oficjalnie ujawnione, ale wiemy, że Din Djarin i Baby Yoda trafią na Mandalorę, czyli planetę Mandalorian.