The Mandalorian - 4. sezon jednak powstaje obok filmu?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Reklama

Plotki mówiły o tym, że 4. sezon serialu The Mandalorian zostanie przerobiony w kinowy film. Gdy Lucasfilm ogłosił, że Mando i Grogu pojawią się na wielkim ekranie w swojej produkcji, wielu założyło, że tak właśnie się stało i 4. sezon nie powstanie. Jednak, czy aby na pewno?

The Mandalorian - co z 4. sezonem?

Według Variety i Deadline sytuacja jest troszkę zagmatwana. Ich źródła twierdzą, że 4. sezon jest rozwijany równolegle z kinowym filmem. To jednak nie oznacza, że ma zielone światło i na pewno go zobaczymy. Jednak nie ma pewności, czy tak jest w istocie i na ten moment to jedynie plotka. Lucasfilm w ogóle nie odniósł się do statusu serialu, gdy ogłaszali film. A jako że za kinową produkcję będzie odpowiadać Jon Favreau, czyli twórca i scenarzysta hitu Disney+, 4. sezon na pewno nie powstanie w najbliższym czasie. Nie jest wykluczone więc, że jest planowany na później - być może po premierze kinowego widowiska.

Na ten moment to jednak plotka i spekulacja. Nie ma żadnych konkretnych wzmianek, ani przecieków o tym, jaki dokładnie plan ma Lucasfilm dla postaci z popularnego serialu Disney+ poza ogłoszonym filmem.