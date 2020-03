The Mandalorian - Ahsoka Tano w wersji aktorskiej! Kto ją zagra?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi Slash Film, a informację potwierdza Boris Kit z The Hollywood Reporter, Ahsoka Tano zadebiutuje w wersji aktorskiej w 2. sezonie serialu The Mandalorian. Slash Film potwierdza swoje informacje w dwóch niezależnych źródłach, a trzecim w tym przypadku jest słynny dziennikarz THR.

Lucasfilm, Disney+ i rzecznicy prasowi aktorki nie odpowiedzieli dziennikarzom na prośbę o komentarz. Dopóki tego nie potwierdzą informację traktujemy jako plotkę, ale biorąc pod uwagę rzetelne źródła, wszystko wskazuje na to, że aktorka została obsadzona.

Ponadto portal HN Entertainment, powołując się na swoje źródła, twierdzi, że niedawna plotka o Robercie Rodriguezie za kamerą jest prawdziwa. Ich informatorzy to potwierdzają, ale to nadal plotka, bo sam zainteresowany nie skomentował. James Mangold natomiast zdementował swój udział.

Kto zagra Ahsokę Tano?

Według informacji postać Ahsoki Tano zagra Rosario Dawson, czyli aktorka, która jest faworytką fanów do tej roli od 2017 roku, gdy pojawił się pierwszy fanart, na który sama zainteresowana zareagowała w mediach społecznościowych. Wówczas fani zaczęli prowadzić kampanię, by odpowiednie osoby się o tym dowiedziały. Dawson zawsze mówiła, że byłoby to niesamowite doświadczenie.

Kim jest Ahsoka Tano?

Postać została stworzona przez George'a Lucasa w serialu animowanym Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów. Walczyła na froncie jako nastolatka będąca uczennicą Anakina Skywalkera. Potem odeszła z Zakonu Jedi przed czystką wywołaną rozkazem 66, a później walczyła z Imperium po stronie Rebelii. Następnie, jak widzowie Star Wars: Rebeliantów wiedzą, wyruszyła w podróż z Sabine Wren, która prawdopodobnie zostanie opowiedziana w kolejnym serialu animowanym.

Jej głos słyszeliśmy w kulminacji filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Wraz z innymi Jedi wspierała Rey. Fani myśleli, że tam słyszymy tylko głosy zmarłych Jedi, ale Filoni zdementował, mówiąc, że przecież w Imperium Kontratakuje Leia słyszała głos Luke'a, a oboje żyli.

The Mandalorian - premiera w październiku 2020 roku. 2. sezon został nakręcony jeszcze przed rozwojem pandemii koronawirusa, która zablokowała produkcję filmów i seriali.

Rosario Dawson jako Ahsoka - fanowska grafika