The Mandalorian - Pedro Pascal o 2. sezonie. Jest też szczery zwiastun

Źródło: Disney+

Premiera 2. sezonu The Mandalorian tuż za rogiem. Przy okazji promowania produkcji, Pedro Pascal był gościem programu Good Morning America. Niestety, nie otrzymaliśmy przy tej okazji żadnego nowego zwiastuna lub klipu, ale aktor podzielił się kilkoma ciekawostkami jeśli chodzi o nową serię serialu Disney+.

Pascal konkretnie wypowiedział się na temat pierwszego odcinka 2. sezonu. Ujawnił, że był bardzo zaskoczony po przeczytaniu scenariusza i tym, jak bardzo jest on "imponujący". Wspomina 1. sezon, kiedy to po przeczytaniu scenariusza nie mógł uwierzyć, że te wszystkie sekwencje akcji i rozmach zostaną dokładnie przedstawione na ekranie. Przyznał jednak, że twórcy nie działają w myśl "opiszmy to najlepiej, jak potrafimy i zobaczymy, co osiągniemy", oni to po prostu osiągają. Pascal zapewnia zatem, że w 2. sezonie chcą dotrzymać kroku premierowej odsłonie.

Źródło: Disney+

Aktor podzielił się też dość zabawną sytuacją z planu 2. sezonu z udziałem Baby Yody. Przypomnijmy, że postać ta nie jest wynikiem pracy osób odpowiedzialnych za efekty komputerowe, tylko mamy do czynienia z animatroniczną kukiełką. Okazuje się, że aktor mógł... zaimprowizować scenę z Dzieckiem. Pascal nie jest pewien, że scena ta zostanie w finalnej wersji, ale chodziło o moment, kiedy tytułowa postać kieruje do Baby Yody słowa "nie zbliżaj się zbytnio do ognia". Wtedy sterowany Baby Yoda miał zareagować inaczej, niż przewidywał to scenariusz.

Poniżej możecie zobaczyć też szczery zwiastun pierwszego sezonu The Mandalorian. Jest to satyryczne wideo na to, co twórcy przedstawili w premierowej odsłonie. Poniżej jeszcze możecie zobaczyć oficjalne wideo streszczające wydarzenia z 1. sezonu.

https://twitter.com/themandalorian/status/1321466753998880772

The Mandalorian - premiera 2. sezonu już 30 października na Disney+.