The Mandalorian - będzie 4. sezon. Już rozpoczęły się prace

Fani czekają na premierę 3. sezonu The Mandalorian, który pojawi się w platformie Disney+ w lutym 2023 roku. Twórcy jednak już pracują nad 4. sezonem, który oficjalnie został ogłoszony podczas Star Wars Celebration 2022.

The Mandalorian - będzie 4. sezon

Jon Favreau w rozmowie z portalem cinemablend.com wyjawił, że już pisze scenariusze odcinków 4. sezonu. Zapowiada też powiązania z serialem Star Wars: Ahsoka.

- Pracując w telewizji jesteśmy szczęściarzami, że nie musimy robić niczego na szybko i zamykać to w półtorej godziny czy w dwóch godzinach. Możemy powoli opowiadać nasze historie. Teraz, gdy Dave kręci Ahsokę, ten fakt ma wpływ na pisanie scenariuszy, co też teraz robię, do 4. sezonu. To staje się - jak to powiedzieć? - bardziej precyzyjne.

W tej samej rozmowie wspomina, że gdy pisał pierwszy sezon, była to pusta karta i mógł iść w jakimkolwiek kierunku. Przy 4. sezonie jest to już inna zabawa, bo poprzez wydarzenia poprzednich serii oraz powstające spin-offy, era Nowej Republiki jest o wiele bogatsza. Tłumaczy też, jak to wszystko będzie wiązane z innymi serialami.

- Nieważne, jak prosto zaczniesz, wątki historii zaczną się ze sobą łączyć, nachodzić na siebie i mieszać. Z głębokim zrozumieniem Dave'a Filoniego na temat tego okresu, zawsze pojawią się szanse podczas naszych rozmów na temat rozwoju fabuły. "Wiesz, ta postać w tym czasie była tu". Tak doszło do pojawienia się Luke'a w 2. sezonie.

Wszelkie informacje fabularne są trzymane w tajemnicy. Na ten moment nic nie wiadomo.

The Mandalorian - easter-egg Filoniego

Dave Filoni podczas Star Wars Celebration wyjawił, że w każdym odcinku ukrywa na planie małą figurkę Akiry Kurosawy. Wspomina, że twórczość japońskiego reżysera miała duży wpływ na tworzenie Gwiezdnych Wojen przez George'a Lucasa. Ma mu to przypominać o wielu zasadach, którymi Lucas się inspirował. To też ma wpływ na to, jak Filoni reżyseruje. Zaznacza jednak, że trudno będzie dostrzec tę figurkę na ekranie.

Zobacz także:

Czy twórcy The Mandalorian wiedzą, kiedy zakończą tę historię?

Favreau przyznaje, że rozmawiał o tym z Filonim i wie, że koniec końców dojdą do końca tej epoki i fabularnie dobrną do trylogii sequeli, ale - jak zaznacza - od tego momentu dzieli ich fabularnie 25 lat.

- Poza tym wiemy, jak rozwiną się poszczególne wątki związane z postaciami, które oddzieczyliśmy lub tworzymy. Powiedziałbym, że w tym aspekcie bardzo ogólnie jest wiele przygotowań, by wiedzieć, jak przygotowane przez nas historie dojdą do kulminacji. Robimy to jednak z wszelkimi ograniczeniami i parametrami tego, co wcześniej zostało stworzone w kanonie.

Na razie szczegóły 3. sezonu The Mandalorian nie są znane.