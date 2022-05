Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja - zwiastun 2. sezonu. Jest Wookiee Jedi

fot. Disney+

Zwiastun 2. sezonu serialu animowanego Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja zapowiada wiele emocji i przygody. Bohaterowie z oddziału komandosów będą na różnych światach i będą zmagać się z wieloma przeciwnościami losu.

Trailer jednak ma dwa kluczowe momenty, które wzbudzają wiele dyskusji. Po pierwsze, pojawi się Imperator Palpatine. Z uwagi na czas akcji nie jest to nic dziwnego, ale nadal jest to intrygujące. Nie wiadomo, czy Ian McDarmid będzie jego głosem. Po drugie, pojawia się Wookiee Jedi. Wszyscy na Twitterze spekulują, że może to być Gungi, którego poznaliśmy w jednym z odcinków Wojen Klonów. Chodzi o ten odcinek, gdy pod okiem Yody grupa młodzików szukała swoich kryształów do mieczy świetlnych na planecie Ilum. Gungi był jednym z nich.

Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja - zwiastun

Przypomnijmy, że to nie jedyny zwiastun nowych Gwiezdnych Wojen, który pojawił się podczas Star Wars Celebration. Można jeszcze obejrzeć trailer Star Wars: Andor.

Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja - premiera 2. sezonu w platformie Disney+ odbędzie się jesienią 2022 roku.