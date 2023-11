The Mandalorian - Bo-Katan zajmie miejsce Dina Djarina? Aktorka odpowiada

Fot. Disney+

Po premierze 3. sezonu serialu The Mandalorian ze świata Gwiezdnych Wojen fani zaczęli spekulować, czy aby Bo-Katan nie będzie równie ważna, co Din Djarin, co czyniłoby ją tytułową Mando. Szczególnie, że sam Pedro Pascal, który wciela się w głównego bohatera, stwierdził w rozmowie z Variety, że podobało mu się skupienie na Bo-Katan i jako fan Wojen Klonów ma nadzieję, że w przyszłości to ona zajmie centralne miejsce w historii. Co na to aktorka?

Bo-Katan zajmie miejsce Dina Djarina? Aktorka odpowiada

Katee Sackhoff, która wciela się w Bo-Katan w The Mandalorian, w ekskluzywnym wywiadzie dla Russa Milheima z The Direct skomentowała plotki, jakoby grana przez nią bohaterka miała stać się Mando. Spytana o to, czy kiedykolwiek na planie omawiała z producentami wykonawczymi zmianę statusu quo jej postaci, odpowiedziała:

Nie. Myślę, że w tym fandomie zawsze będzie krążyć mnóstwo spekulacji. To jeden z powodów, dla których ludzie go kochają. I kochają to uniwersum, które ma w sobie wystarczającą dwuznaczność, by pozwolić widzom intepretować rzeczy w taki sposób, jaki im odpowiada. Jednak przez to powstają czasem dezinformacje lub po prostu pobożne życzenia.

Uważam, że historia Mandalorian i Bo-Katan muszą zostać opowiedziane, jednak nie w sposób, który przyćmiłby historię Din Djarina, to zresztą nigdy nie było naszą intencją. I wiesz, Pedro i ja nie odpowiadamy za to, kto będzie gwiazdą serialu [śmiech]. To serial Dina Djarina i na zawsze nim pozostanie.

