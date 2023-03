The Mandalorian - co z Carą Dune? Twórcy o postaci zwolnionej aktorki

źródło: DIsney+

Portal Deadline miał okazję porozmawiać z Davem Filonim, producentem wykonawczym serialu The Mandalorian oraz reżyserem Rickiem Famuyiwą. Padł temat Giny Carano, która po 2. sezonie została zwolniona z hukiem za kontrowersyjne rzeczy, jakie wypisywała w mediach społecznościowych. Lucasfilm postanowił ją zwolnić, ogłaszając w oświadczeniu prasowym, że uwłaczanie ludziom z uwagi na ich tożsamości religijne i kulturowe jest dla nich nie do zaakceptowania.

The Mandalorian - co z Carą Dune?

Rick Famuyiwa, reżyser trzech odcinków 3. sezonu potwierdza, że scenarzysta i twórca serialu Jon Favreau odnosi się do tego, dlaczego Cary Dune już nie zobaczymy na ekranie. To było coś, co omawiali i wiedzieli, że będzie mieć jakiś wpływ. Ta postać nadal istnieje, nie została uśmiercona i sobie żyje w świecie Gwiezdnych Wojen. Tłumaczy, że w centrum jest historia Dina, Grogu i Mandalorian, więc za dużo czasu tej sprawie nie poświęcili.

Dave Filoni dodaje, że 3. sezon głównie skupia się na Mandalorianach i ich sytuacji w galaktyce, więc tym samym fabularnie obecność Cary Dune nie jest tutaj wcale potrzebna, bo Din i Grogu przebywają w miejscach związanych z Mandalorianami, ściślej na ich planecie Mandalorze. Filoni dodaje, że Cara Dune to świetna postać, ale jest wielu bohaterów walczących o czas ekranowy.

The Mandalorian - premiera 3. sezonu już 1 marca w Disney+.