The Mandalorian - ciasteczka Baby Yody w sprzedaży. Szkice koncepcyjne z 4. odcinka

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Lucasfilm

Gwiezdne Wojny mają to do siebie, że w latach 70. rozpoczęły masową sprzedaż gadżetów i produktów związanych z filmami i serialami. Nic więc dziwnego, że to nadal jest kontynuowane za panowania Disneya, który jest właścicielem Lucasfilmu, więc to samo dzieje się przy The Mandalorian. W 4. odcinku 2. sezonu mogliśmy zobaczyć, jak Baby Yoda je ciastka zwane makaronikami. Amerykańscy fani mogą je kupić na stronie producenta Williams Sonoma, ale nie można tego zakupić nie mieszkając w Stanach Zjednoczonych. Produkt nazywa się Nevarro Nummies i kosztuje 50 dolarów. Według producenta ciasteczka są robione tradycyjnie przez cukierników.

fot. Williams Sonoma

Natomiast firma Columbia przygotowała specjalną kolekcję kurtek i bluz inspirowanych The Mandalorian.

The Mandalorian - ubrania

Ogłoszono też nowe figurki kolekcjonerskie z The Mandalorian:

The Mandalorian - figurka

The Mandalorian - szkice koncepcyjne z 4. odcinka

The Mandalorian - sezon 2, odcinek 4 - szkice koncepcyjne

Na koniec plakat Moffa Gideona: