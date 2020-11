The Mandalorian - 5. odcinek zapowiada oczekiwane wydarzenie. Ten tytuł mówi wszystko

fot. materiały prasowe

5. odcinek 2. sezonu The Mandalorian ma nosić tytuł The Jedi. Jest to jednoznaczne rozwiązanie wszelkich wątpliwości - Ahsoka Tano zadebiutuje w wersji aktorskiej w tym odcinku. Wedle wcześniejszych zapowiedzi grać ją ma Rosario Dawson. Źródłem informacji jest nadawca z Bliskiego Wschodu, który wcześniej tak samo zdradził tytuł odcinka czwartego.

Jednak w tym wszystkim jest jeszcze drugie dno, które zmusza do zadania pytania: czy tytuł The Jedi na pewno odnosi się do Ahsoki Tano? Każdy, kto oglądał Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów wie, że Ahsoka nie jest już Jedi. Odeszła z zakonu przed wydarzeniami z Zemsty Sithów, więc czyżby ten tytuł sugerował coś więcej? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie.

Co więcej, w sieci dokonano analizy wszystkich materiałów promocyjnych 2. sezonu i wychodzi na to, że wszystkie sceny z trailerów pochodziły z pierwszych czterech odcinków. Najwyraźniej ostatnie 4 odcinki sezonu są tak spoilerowe, że twórcy nie chcieli nawet jednej sceny używać w zwiastunie.

The Mandalorian - premiera odcinka 27 listopada na Disney+.