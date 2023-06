The Mandalorian - Gideon powróci w 4. sezonie? Aktor wspiera fanowską teorię

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Lucasfilm/materiały prasowe

Giancarlo Esposito wspiera fanowską teorię, która sugeruje, że w finale 3. sezonu The Mandalorian to nie Moff Gideon zginął, a jego klon. W rozmowie z The Wrap zapytano go, czy jest w ogóle jakakolwiek szansa na to, by wrócił jeszcze do tej roli popularnego złoczyńcy.

The Mandalorian - Gideon wróci?

Tak odpowiedział aktor:

- Nic nie wiem o 4. sezonie. Wielu fanów mówi: "to był klon, prawda?" Możliwe. Ufam, że Jon wie co robi. Chciałbym umierać i wracać do życia. To byłoby coś, co bardzo bym polubił. Jest wiele sposobów na to, by zginąć, ale tak czy inaczej jestem otwarty na cokolwiek mogą planować.

Przypomnijmy, że ta dość naciągana i absurdalna teoria, do której odnosi się Giancarlo Esposito prezentuje się następująco: fani uważają, że zginął klon, ponieważ... nie miał on wąsa. Uznali, że Gideon w 2. sezonie miał wąsa, a jego klony były gładko ogolone, więc tym samym postać w finału 3. sezonu była klonem.

The Mandalorian - scenariusze 4. sezonu są gotowe, ale do dziś Disney+ ani Lucasfilm nie potwierdzili zielonego światła dla nowej serii.