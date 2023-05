The Mandalorian - Pedro Pascal tylko podkłada głos głównemu bohaterowi. Aktor potwierdza

Źródło: materiały prasowe

Za nami 3. sezon The Mandalorian, który ponownie śledził losy Dina Djarina oraz Grogu, a także pozostałych Mandalorian. W głównego bohatera w zbroi wciela się Pedro Pascal, jednak wiadomo, że jego zmiennikami na planie są Brendan Wayne oraz Lateef Crowder. Ten drugi wykonuje przede wszystkim sceny kaskaderskie. Jest to możliwe, ponieważ postać nosi hełm, zakrywający twarz.

Pedro Pascal to bardzo zapracowany aktor. Każdego roku możemy go oglądać w kilku różnych produkcjach - w 2023 roku zobaczyliśmy go już w The Last of Us. Aktor w rozmowie z The Hollywood Reporter został zapytany czy to prawda, że nie zawsze musiał być obecny na planie, podczas kręcenia serialu. Przyznał, że teraz głównie podkłada głos, a także pochwalił występ Wayne'a.

Dużo eksperymentowaliśmy, często nosiłem zbroję i szczerze mówiąc, moje ciało nie było gotowe do tego zadania - aby nosić ją przez cały czas, jakieś cztery miesiące. Byłem w niej przez znaczącą i elastyczną część czasu, ale w końcu doszliśmy do wniosku, że tak, jak jest teraz, jest lepiej. Mam dzięki temu szansę zrobienia czegoś innego.

Pascal uważa, że Wayne zagrał świetnie i nigdy nie było takich przypadków, kiedy oglądał serial, w którym chciałby dokonać jakichkolwiek zmian, w tym co zrobiła postać lub w sposobie interakcji z otoczeniem w konkretnych scenach.

fot. Disney+