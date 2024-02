The Mandalorian & Grogu - budżet filmu zaskakująco niski. Nowe informacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Według niezawodnego The Bespin Bulletin film The Mandalorian & Grogu ma mieć budżet na maksymalnym poziomie zaledwie 120 mln dolarów. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach wiele hollywoodzkich superprodukcji przekraczała 200 mln dolarów i przez to notowały one klapy w box office, jest to dość ciekawy ruch ze strony Lucasfilmu. Dla porównania każdy sezon serialu The Mandalorian miał budżet na takim samym poziomie. Wielu założyło, że skoro ma być to kinowa produkcja, znacznie on wzrośnie.

The Mandalorian & Grogu - informacje

Według nowych informacji prace na planie ruszą w Los Angeles już 17 czerwca 2024 roku, czyli w tych samych halach, w których kręcono trzy sezony serialu. Za kamerą stoi twórca i scenarzysta produkcji Disney+, Jon Favreau. Będzie to pierwszy kinowy film Star Wars od 2019 roku.

Tradycyjnie Lucasfilm ukrywa wszelkie informacje o fabule widowiska, więc kompletnie nie wiadomo, o czym ta produkcja będzie opowiadać. Wiemy jedynie, że Grogu i Mando będą głównymi bohaterami. Jednakże opis nowych zabawek Hasbro sugeruje, że będą bić się z pozostałościami po Imperium.

Data premiery nie została ujawniona, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to 2026 rok.