Gwiezdne Wojny - Shmi Skywalker to Abeloth? Ta teoria tłumaczy pochodzenie Anakina

fot. Lucasfilm

W animacji Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów pojawił się wątek bogów Mortis. Istnieją trzy kanoniczne bóstwa: Ojciec, Syn i Córka. To potężna rodzina nazywana Jedynymi, którzy używali Mocy. W tym gronie nie ma Matki, ale to nie oznacza, że nie pojawiła się już w uniwersum Star Wars. Fani mają kilka teorii.

Lucasfilm

Matka w Star Wars Legends

W powieści Star Wars Legends Fate of the Jedi: Apocalypse historia Jedynych została rozwinięta, a do tego potwierdzono istnienie Matki. Tutaj jest śmiertelniczką znaną jako Servant (Sługa), która troszczy się o Ojca, Syna i Córkę. Zbliża się tak bardzo do rodziny, która używa Mocy, że jest nazywana Matką. Jednak jako śmiertelniczka, w przeciwieństwie do nieśmiertelnych bogów Mortis, starzeje się. Próbując zyskać nieśmiertelność, uzyskuje dostęp do Mocy, która źle na nią wpływa. Zmienia Matkę w potwora znanego jako Abeloth, który sieje chaos i zniszczenie w całej galaktyce. Aby ją powstrzymać, Ojciec uwięził ją na planecie, a następnie zabrał Syna i Córkę na Mortis.

Przypomnijmy, że w finale aktorskiego serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka wprowadzono bogów Mortis ukazując ich jako gigantyczne posągi na zboczu góry. Niektórzy też uważają, że w finałowych momentach z Baylanem Skollem dostrzegli Abeloth. Nie jest wykluczone, że postać pojawi się w drugim sezonie serialu i mogłaby być wersją Matki z nowego kanonu Gwiezdnych Wojen.

fot. Andree Wallin

Podobieństwo między Abeloth a Shmi Skywalker

Wersja Matki z Legends jest podobna do innej postaci występującej w uniwersum Gwiezdnych Wojen - chodzi o Shmi Skywalker, czyli matkę Anakina. Podobieństwo polega na tym, że pełnią te same role w historiach - Abeloth była sługą Jedynych, a Shmi była niewolnicą Watto. Obie kobiety zostały opuszczone przez rodzinę, choć z różnych powodów. Anakin udał się z Qui-Gon Jinnem, aby trenować na Jedi, a Abeloth została porzucona ze względu na to, że stała się niebezpieczna.

Jedną z głównych różnic między Abeloth i Shmi jest to, że Abeloth tak naprawdę nigdy nie urodziła dziecka. Stała się, jakby matką zastępczą dla Syna i Córki. Shmi natomiast urodziła Anakina, choć kwestia ojca jest dyskusyjna.

fot. materiały prasowe // Abeloth (fanart - wookiepedia.com)

W jaki sposób Shmi Skywalker mogłaby zostać Matką w Gwiezdnych Wojnach?

Istnieje kilka sposobów, aby w kanonie Gwiezdnych Wojnach Shmi Skywalker okazała się Matką. Po pierwsze ci, którzy odwiedzają planetę Mortis niewiele z tego pamiętają po jej opuszczeniu. Nawet Ahsoka wydaje się nie pamiętać czasu, który tam spędziła. Więc jeśli Shmi, która dużo podróżowała, ponieważ była sprzedawana jako niewolnica, trafiła na Mortis, mogłaby nie pamiętać wydarzeń z tej planety oraz poznania ojca Anakina lub zapłodnienia.

To też oznaczałoby, że Darth Sidious nie mógłby być ojcem Anakina, o czym mówi jedna z fanowskich teorii. Chodzi tu o wątek z komiksu z 25. zeszytu Darth Vader, gdzie sugeruje się, że złoczyńca nauczył się za pośrednictwem Dartha Plagueisa, jak manipulować midichlorianami w celu stworzenia życia, co wykorzystał do poczęcia Anakina Skywalkera.

Źródło: Lucasfilm

Co Shmi jako Matka oznacza dla narodzin Anakina i Gwiezdnych Wojen?

Gdyby Shmi była boginią Mortis - Matką - połączyłoby to luźne wątki związane z zaginioną Matką oraz ojcem Anakina. Wyjaśniałoby to dlaczego był tak silny Mocą i byłoby to alternatywą dla teorii Qui-Gon Jinna, jakoby Anakin został poczęty przez midichloriany. Dałoby to też odpowiedź na to, dlaczego Ojciec wyczuwał Anakina i postanowił przyciągnąć go do Mortisa. Ponadto wyjaśniłoby to, dlaczego Ojciec wierzył, że Anakin powinien go zastąpić jako strażnik równowagi pomiędzy Jasną i Ciemną Stroną Mocy. Do tego to rozwiązanie pasowałoby do głównego motywu Gwiezdnych Wojen, jakim jest rodzina.

fot. Lucasfilm