Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja - Asajj Ventress nadchodzi! Czy wystąpi w jeszcze którymś projekcie?

Asajj Ventress to była Jedi Padawan, która podczas wojen klonów stała się uczennicą hrabiego Dooku, wprowadzając ją w nauki Sithów. Po raz pierwszy spotkaliśmy ją w Wojnach klonów, gdy walczyła z Obi-Wan Kenobim oraz Anakinem Skywalkerem. Kiedy Dooku rozkazał zostawić Asajj na pastwę losu, Ventress nawróciła się na ścieżkę dobra, jednak w jej sercu pozostała żądza zemsty. Przez pewien czas była nawet sojusznikiem Ahsoki Tano.

Wojny klonów nie dokończyły historii Ventress, a jej śmierć została opisana w książce Star Wars: Mroczny uczeń. Teraz pojawiła się szansa, aby dokończyć jej wątek na małym ekranie. Bohaterka ma być częścią 3. sezonu Parszywej zgrai.

Gwiezdne Wojny - Asajj Ventress w Parszywej zgrai oraz innych projektach?

Brad Rau pracuje nad Parszywą zgrają. W wywiadzie dla The Direct przyznał, że ekipa produkcyjna składa się z ogromnych fanów Ventress.

- Kiedy rozmawialiśmy o tym, jak ją wprowadzić do fabuły, byliśmy bardzo podekscytowani. Wyciągnęliśmy projekty z niewyemitowanych wątków Wojen klonów, które były inspiracją dla Mrocznego ucznia. Nie zaprzeczamy niczemu, co wydarzyło się w książce. Jednak nie wszystkie odpowiedzi znajdą się w Parszywej zgrai. Być może w przyszłości pojawią się w czymś innym. Ale naprawdę wspaniale było mieć w naszym serialu tę postać, która mogła wejść w interakcję z naszymi bohaterami.

Co jednak Rau miał na myśli, mówiąc o "czymś innym"? Ponieważ Parszywa zgraja dobiega końca, a żadne projekty animowane nie są w planach, to może oznaczać debiut Ventress w serialu aktorskim. Najbardziej prawdopodobnymi możliwościami są Skeleton Crew oraz 2. sezon Ahsoki. Biorąc pod uwagę wcześniejsze powiązania Asajj z Tano oraz jej przynależność do Sióstr Nocy, występ tej bohaterki mógłby być możliwy.