The Mandalorian - Favreau dzieli się przepisem na skradzione przez Baby Yodę ciasteczka

Baby Yoda (Grogu) każdego tygodnia dostarcza nowych okazji do tworzenia zabawnych memów wraz z nowymi odcinkami serialu The Mandalorian. Nie inaczej było po premierze 4. odcinka 2. sezonu, kiedy to podczas zajęć w szkole malutki bohater wykradł kosmiczne ciasteczka i ze smakiem je zajadał, co skończyło się ubrudzeniem swojego ubranka.

Jeśli ciastka wyglądały znajomo, to dlatego, że ich koncept oparto na makaronikach, które można oczywiście bez problemu kupić w wielu sklepach. Na kanale Babish Culinary Universe, autor wideo skontaktował się z reżyserem i scenarzystą serialu, Jonem Favreau, aby zdradził szczegóły na temat przysmaku z czwartego odcinka. Okazuje się, że kolor miał nawiązywać do niebieskiego mleka, które Luke Skywalker spożywał w Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja. Favreau dodał również, że przygotowane przez nich makaroniki na planie nie miały żadnego smaku. Zobaczcie wideo i posłuchajcie jego wskazówek: