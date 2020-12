The Mandalorian rządzi - świetna oglądalność serialu i szczyt listy najpopularniejszych franczyz. Jak wypada konkurencja?

fot. Disney+

Badanie przeprowadzone przez National Research Group ujawniło najpopularniejsze franczyzy rozrywkowe wśród konsumentów w Stanach Zjednoczonych. Raport opublikowany przez Variety wymienia 20 franczyz cieszących się największą popularnością, choć warto zwrócić uwagę, że część z nich to... odnogi wspólnej marki. Nad konkurencją, rzecz jasna, dominuje Disney, zajmując ok. 70% całej listy, a 50% to elementy Marvel Comics. Wyniki badania skomentował CEO National Research Group, Jon Penn, następującymi słowami:

Konsumenci są gotowi na rozrywkowe franczyzy, które zaangażują ich w ważne kulturowe dyskursy i stworzą nową rzeczywistość - taką, w której optymizm, różnorodność i ciekawość łączą nas, a nie dzielą.

Badanie rozpoczęło się w styczniu 2019 roku - firma zajmująca się analizą i strategią przeprowadziła ponad 350 000 wywiadów dotyczących około 700 franczyz rozrywkowych. Wywiady miały na celu ustalenie, którą franczyzę konsumenci w USA uważają za "najbardziej odważną, inspirującą i skłaniającą do myślenia". Następnie firma przeanalizowała swoje wyniki, by przewidzieć, które franczyzy mają największe szanse na przetrwanie próby czasu, ewoluując, by zachować swoją aktualność. Oto TOP 20:

20. Hamilton

Co ciekawe, na liście króluje The Mandalorian, podczas gdy Gwiezdnych wojen w pojęciu bardziej ogólnym... nie ma tam w ogóle. Na liście nie ma też przedstawicieli DC Comics. Po Disneyu drugie miejsce zajmuje Netflix. Oczywiście, pandemia wpłynęła na wyniki badania i dała sporą przewagę usługom streamingowym.

Przy okazji warto nadmienić, że The Mandalorian to pierwsza produkcja Disney+, która znalazła się na liście TOP 10 produkcji streamingowanych w rankingu Nielsena (bierze on pod uwagę sumę obejrzanych przez subskrybentów minut danej produkcji w miesiącu). Szacuje się, że przy dziewięciu odcinkach dostępnych w czasie przeprowadzonego przez Nielsena pomiaru, The Mandalorian może pochwalić się ponad miliardem minut transmisji, zajmując trzecie miejsce na liście z października 2020 roku. Każdy z odcinków generuje więcej "szumu" niż poprzedni, zatem serial powinien wejść do pierwszej dziesiątki również w listopadzie.

Pierwsze miejsce należy do Gambita królowej z ok. 1 850 000 000 minut transmisji. Biuro, które wyleci z Netflix pod koniec roku, może pochwalić się wynikiem szacowanym na 1 046 000 000 minut transmisji strumieniowej z 192. dostępnymi odcinkami. Pozostałe tytuły z TOP 10 nie przekroczyły miliarda (przy czym wszystkie były transmitowane przez Netflix). Są to kolejno:

10. Great British Baking Show