The Mandalorian - Mark Hamill był na planie, aby nagrać swój występ. Ogromne obawy o wyciek

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Disney+/Lucasfilm

Finał 2. sezonu The Mandalorian już za nami, ale w sieci nie milkną echa powrotu Marka Hamilla do roli Luke'a Skywalkera - przypomnijmy, że ikoniczny dla świata Star Wars bohater przybył na odsiecz Din Djarinowi i jego sojusznikom przed nieuchronnym starciem z Mrocznymi Szturmowcami, by później zabrać ze sobą Grogu. W rozmowie z dziennikarzami Good Morning America jeden z twórców produkcji, Jon Favreau, wyjawił cały szereg informacji związanych z przygotowywaniem tych ekranowych wydarzeń.

Jak się okazuje, Hamill na jeden dzień pojawił się na planie, aby nagrać swój występ. Jak stwierdza reżyser:

Później kręciliśmy ostatni odcinek, mając Marka Hamilla na planie. Używaliśmy jakiejkolwiek technologii, którą dysponowaliśmy, aby go odmłodzić - tak, by wyglądał podobnie jak w starych filmach.

Favreau przyznał, że obawy o wyciek związany z występem aktora były olbrzymie:

W tych czasach naprawdę trudno jest utrzymać sekret, zwłaszcza taki związany z Gwiezdnymi Wojnami, ponieważ ludzie są ciekawi doniesień. Tak wiele osób było zaangażowanych w cały proces - specjaliści od efektów specjalnych, technicy, wszyscy odpowiadający za nakręcenie sekwencji, ludzie w studiu. Byliśmy przerażeni, że informacje na temat tego cameo mogą wyciec. Przecież właściwie każda decyzja obsadowa wyciekła do sieci wcześniej, niż ją ogłosiliśmy.

Tak filmowiec odnosi się do 3. sezonu The Mandalorian:

Księgę Boby Fetta Mamy tu nowy rozdział,, ale zaraz później ruszymy z produkcją The Mandalorian - raz jeszcze pojawi się w nim główny bohater, którego wszyscy znamy i kochamy... To stanie się zaraz po tym (po stworzeniu 1. sezonu Księgi Boby Fetta - przyp. aut.). Nadchodzi wiele treści związanych z Star Wars. Ogłoszono powstanie 10 projektów, a ten będzie chyba 11.

Favreau wyjawił również, że akcja serialu The Rangers of the New Republic będzie rozgrywać się "zaraz po" wydarzeniach ukazanych w filmie Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi. Później dodał jeszcze, że na planie produkcji większość osób w dalszym ciągu nazywa Grogu po prostu "Baby Yodą".

W sieci pojawiły się oficjalne zdjęcia z finału 2. sezonu The Mandalorian (w galerii znajdziecie także fotografie Mrocznego Miecza, który na rynek wypuszcza firma Hasbro - będzie on kosztował blisko 250 USD):