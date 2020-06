The Mandalorian - Mark Hamill zagrał w pierwszym sezonie. W kogo się wcielił?

fot. Lucasfilm

Mark Hamillczęsto występował w Gwiezdnych Wojnach nie tylko w roli Luke'a Skywalkera. Okazuje się, że jego tajemniczy występ epizodyczny miał miejsce w piątym odcinku The Mandalorian.

Miało to miejsce na Tatooine w kantynie w Mos Eisley znanej z filmu Nowa nadzieja. Mark Hamill był głosem droida-barmana.

Jon Favreau dodał do tego zaskakującą ciekawostkę. Droid nazywa się EV-9D( i widzieliśmy go wcześniej w Powrocie Jedi w pałacu Jabby. To on torturował inne droidy i przyjmował do pracy C-3PO i R2-D2.

Niewykluczone, że w 2. sezonie aktor też będzie mieć jakąś tajną rolę, którą można wypatrywać. Przypomnijmy, że 2. sezon The Mandalorian pojawi się w październiku 2020 roku.