The Mandalorian - opis fabuły 3. sezonu zaskakuje. Polityka wkracza do gry

fot. Disney+

3. sezon The Mandalorian może być czymś więcej, niż sądziliśmy. Według wcześniejszych przecieków seriale Star Wars osadzone w czasach Nowej Republiki mają zostać powiązane fabularnie. A jako że w opisie Star Wars: Ahsoka czytamy o nowym zagrożeniu dla galaktyki, wiele wskazuje, że to też może się pojawić w The Mandalorian oraz Star Wars: Skeleton Crew.

The Mandalorian - opis 3. sezonu

Dn Djarin znów podróżuje z Grogu. Podczas ich wyprawy spotykają nowych wrogów, ale też starych sojuszników. W tym czasie Nowa Republika z trudem stara się próbować odciągnąć galaktykę od jej mrocznej historii.

Wspomnienie o Nowej Republice sugeruje, że polityczna strona uniwersum Gwiezdnych Wojen odegra tutaj istotną rolę. W Star Wars: Ahsoka pojawi się Wielki Admirał Thrawn, który prawdopodobnie będzie tym zagrożeniem. Czymś, co może też pojawić się w The Mandalorian w formie problemów Nowej Republiki. W tych czasach Mon Mothma nakazała demilitaryzację, więc potencjalne zbrojne niebezpieczeństwo może być dość groźne. Na ten moment powiązanie fabularne nie zostało oficjalnie rozpisane i ogłoszone.

The Mandalorian - premiera 3. sezonu odbędzie się 1 marca 2023 roku.