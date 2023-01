The Mandalorian - pełny zwiastun 3. sezonu. Nowe planety, akcja i Moc Baby Yody!

fot. materiały prasowe

Zadebiutował oficjalny zwiastun 3. sezonu The Mandalorian. Jego twórcą i scenarzystą ponownie jest Jon Favreau, którego znów wspiera Dave Filoni. Historia 3. sezonu wychodzi od wydarzeń z serialu Księga Boby Fetta, w którym Din Djarin i Grogu przez splot wydarzeń znów wyruszyli w podróż w kompletnie nowym statku, który jest przerobionym myśliwcem z Naboo, czyli planety znanej z Mrocznego widma.

Zobaczcie, co twórcy przygotowali na nowe odcinki.

The Mandalorian - zwiastun 3. sezonu

The Mandalorian - o czym jest 3. sezon?

Jest dość intrygujący oficjalny opis fabuły, który brzmi następująco: Dn Djarin znów podróżuje z Grogu. Podczas ich wyprawy spotykają nowych wrogów, ale też starych sojuszników. W tym czasie Nowa Republika z trudem stara się próbować odciągnąć galaktykę od jej mrocznej historii.

Wiemy też, że kluczową lokacją dla wydarzeń będzie Mandalora, czyli rodzima planeta Mandalorian. Din wyrusza tam, by znaleźć święte miejsce, które pozwoli mu wrócić do jego klanu religijnych fanatyków. Jednak z uwagi na to, że wciąż ma mroczny miecz, symbol władzy Mandalorian, staje się on celem dla Bo-Katan Kryze, która usilnie chce ją zdobyć. Kto ostatecznie zostanie władcą Mandalory? Pełny zwiastun zabiera nas też do dawnej stolicy galaktyki, czyli na Coruscant. Po raz pierwszy zobaczymy to miejsce po upadku Imperium. Kloner z poprzednich sezonów jest w tych scenach, więc najwyraźniej ma to związek z głównym wątkiem.

3. sezon liczy 8 odcinków. Za kamerą stoją Rick Famuyiwa (pracował przy poprzednich sezonach), Lee Isaac Chung (nominacja do Oscara za świetny film Minari), Peter Ramsey (reżyser hitu Spider-Man Uniwersum) oraz weteranka serialu Bryce Dallas Howard

The Mandalorian - premiera 3. sezonu odbędzie się 1 marca 2023 roku w Disney+.