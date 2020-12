The Mandalorian - planeta z Mrocznego widma może pojawić się w 3. sezonie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

źródło: Lucasfilm

Pierwsza plotka o 3. sezonie The Mandalorian pochodzi z portalu Making Star Wars, czyli najlepszego źródła informacji o Gwiezdnych Wojnach. Według nich w 3. sezonie pojawi się myśliwiec N-1 z Naboo. Jako że te statki z Mrocznego widma była planetarną obroną planety Naboo wiele wskazuje na to, że po raz pierwszy od wielu lat Gwiezdne Wojny powrócą na tę planetę. Według ich informacji modele statku N-1 będą budowane fizycznie.

Do tego dodali, że w końcówce 2. sezonu The Mandalorian pojawi się statek Slave 1, czyli kultowy statek samego Boby Fetta. Wszystko więc wskazuje, że Boba Fett po zapowiedzi z pierwszego odcinka powróci jeszcze w tym sezonie, by - prawdopodobnie - odzyskać swoją zbroję.

fot. materiały prasowe

Pedro Pascal wyjawił w nowym wywiadzie, że dzięki lepszemu terminarzowi prac mógł więcej grać na planie The Mandalorian przy 2. sezonie niż w przypadku pierwszego. Największym wyzwaniem było dla niego, jak w subtelny sposób poprzez intonacje głosu czy małe ruchu podkreślić określone dramaturgiczne punktu danej sceny. Wypowiedź Pascala to też po raz kolejny dementowanie plotki Grace Randolph, która twierdziła, że były jakieś problem w The Mandalorian, choć od razu branża mówiła, że dziennikarka pisała nieprawdę.

Wyjawiono, że 6. odcinek 2. sezonu The Mandalorian ma być najkrótszym tej serii. Ma trwać 32 minuty.