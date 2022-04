The Mandalorian - kiedy premiera 3. sezonu? Może być szybciej niż oczekiwaliśmy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Zdjęcia na planie The Mandalorian zostały już zakończone. Wszyscy oczekiwali, że tradycyjnie premiera nowego sezonu nastąpi jesienią 2022 roku, bo w podobnym okresie debiutowały poprzednie serie. Wygląda na to, że premiera może odbyć się szybciej.

The Mandalorian - kiedy premiera 3. sezonu?

Giancarlo Esposito powróci w 3. sezonie jako Moff Gideon. W rozmowie promującej 6. sezon Zadzwoń do Saula przeprowadzonej w programie The Rich Eisen Show aktor zasugerował, że 3. sezon The Mandalorian będzie mieć premierę latem 2022 roku.

- Szybko go dostaniecie. Nie mam zbyt dużego wpływu na to, w sensie nie mogę też wpływać na postprodukcję, ale według mojej wiedzy premierą odbędzie się latem. Nie ma jeszcze daty, ale ona nadchodzi.

Wiemy, że 28 maja podczas Star Wars Celebration serial The Mandalorian będzie mieć swój panel. Uczestniczyć w nim będą Jon Favreau oraz Dave Filoni, a na nim też będą omawiać przyszłość serialu. Wówczas najpewniej dostaniemy pierwszy zwiastun i dowiemy się, kiedy odbędzie się premiera. Szczegóły 3. sezonu nie są znane.