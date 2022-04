MCU vs Star Wars - wyniki oglądalności seriali w Disney+. Loki i The Mandalorian przodują

fot. Marvel/Disney+

The Mandalorian to najpopularniejszy serial w historii Disney+. Czytamy w danych Nielsena udostępnionych The Hollywood Reporter, że drugi sezon zanotował wynik 8,38 miliarda minut czasu oglądania w czasie premierowej emisji. Natomiast w kontekście całego 2021 roku ta liczba sięgnęła 14,5 miliarda minut. Pierwszy sezon, który wystartował wraz z Disney+ osiągnął 5,42 miliarda minut podczas premierowej emisji.

Nie oznacza to jednak, że Star Wars pokonują MCU na każdym polu! Loki pobił inny rekord. Ma on największą średnią minut na odcinek ze wszystkich seriali MCU i Star Wars. Wynosi ona 872 mln minut. Łączy wynik podczas premierowej emisji to 5,23 miliarda minut.

MCU - wyniki oglądalności seriali

Tak wyglądają wyniki pozostałych seriali w minutach czasu oglądania podczas premierowej emisji.

Natomiast animacje What If... ? oraz Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja łącznie zebrał 2 miliardy minut.

