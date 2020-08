The Mandalorian: sezon 2 - kiedy zwiastun?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney

Wszyscy czekają na zwiastun 2. sezonu The Mandalorian. Zwłaszcza po tak ekscytujących plotkach o pojawieniu się wielu postaci z seriali animowanych w wersji aktorskiej.

Według LRM Online, który powołuje się na swoje źródła, pierwszy zwiastun może pojawić się 21 lub 22 sierpnia. Miało by to nastąpić podczas pierwszej rundy playoffów NBA. Lucasfilm akurat często wykorzystywał transmisje wydarzeń sportowych do premier trailerów. d

Data też nie jest przypadkowa, bo wówczas miał odbyć się Star Wars Celebration, podczas którego według pierwotnych informacji trailer miał zadebiutować. Impreza jednak została odwołana z powodu pandemii koronawirusa. Na razie jest to informacja nieoficjalna, ale bardzo prawdopodobna.

Jeśli te daty są prawdziwe, Lucasfilm powinienem potwierdzić te informacje kilka dni przed wydarzeniem. Sierpień jednak wydaje się wręcz pewny w kwestii premiery zwiastuna The Mandalorian.

The Mandalorian - premiera 2. sezonu w październiku.