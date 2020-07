Emmy 2020 - ogłoszono nominacje do nagród. Watchmen liderem, The Mandalorian wyróżniony

fot. HBO

Amerykańska Akademia Telewizyjna ogłosiła we wtorek, 28 lipca, nominacje do swoich corocznych nagród Emmy dla najlepszych produkcji telewizyjnych i tych dostępnych na platformach streamingowych. Liderem wśród nominowanych jest serial HBO Watchmen, który zgromadził aż 26 nominacji, a druga w kolejności jest produkcja Amazona The Marvelous Mrs. Maisel (20 nominacji) . Jeśli chodzi o stacje lub platformy to liderem jest Netflix ze 160 nominacjami, a drugie miejsce zajęło HBO ze 107 nominacjami. Poniżej przedstawiamy wyróżnionych w najważniejszych kategoriach. Zwycięzcy zostaną w tym roku ogłoszeni 20 września.

NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY:

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Jennifer Aniston, The Morning Show

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Obsesja Eve

Laura Linney, Ozark

Sandra Oh, Obsesja Eve

Zendaya, Euforia

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Steve Carell, The Morning Show

Brian Cox, Sukcesja

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Sukcesja

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Giancarlo Esposito, Zadzwoń do Saula

Nicholas Braun, Sukcesja

Kieran Culkin, Sukcesja

Matthew Macfadyen, Sukcesja

Bradley Whitford, Opowieść podręcznej

Billy Crudup, The Morning Show

Mark Duplass, The Morning Show

Jeffrey Wright, Westworld

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Laura Dern, Wielkie kłamstewka

Meryl Streep, Wielkie kłamstewka

Fiona Shaw, Obsesja Eve

Julia Garner, Ozark

Sarah Snook, Sukcesja

Helena Bonham Carter, The Crown

Samira Wiley, Opowieść podręcznej

Thandie Newton, Westworld

NAJLEPSZY GOŚCINNY WYSTĘP AKTORA W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Andrew Scott, Black Mirror: Smithereens

James Cromwell, Sukcesja

Giancarlo Esposito, The Mandalorian

Martin Short, The Morning Show

Jason Bateman, Outsider

Ron Cephas Jones, Tacy jesteśmy

NAJLEPSZY GOŚCINNY WYSTĘP AKTORKI W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Cicely Tyson, Sposób na morderstwo

Laverne Cox, Orange Is the New Black

Harriet Walter, Sukcesja

Cherry Jones, Sukcesja

Alexis Bledel, Opowieść podręcznej

Phylicia Rashad, Tacy jesteśmy

NAJLEPSZY SERIAL KOMEDIOWY:

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM:

Christina Applegate, Już nie żyjesz

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Linda Cardellini, Już nie żyjesz

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Issa Rae, Niepewne

Tracee Ellis Ross, Czarno to widzę

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM:

Anthony Anderson, Czarno to widzę

Don Cheadle, Czarny poniedziałek

Ted Danson, Dobre Miejsce

Michael Douglas, The Kominsky Method

Eugene Levy, Schitt's Creek

Ramy Youssef, Ramy

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU KOMEDIOWYM:

Mahershala Ali, Ramy

Alan Arkin, The Kominsky Method

Andre Braugher, Brooklyn Nine-Nine

Sterling K. Brown, The Marvelous Mrs. Maisel

William Jackson Harper, Dobre Miejsce

Daniel Levy, Schitt's Creek

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Kenan Thompson, Saturday Night Live

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU KOMEDIOWYM:

Betty Gilpin, GLOW

Yvonne Orji, Niepewne

Cecily Strong, Saturday Night Live

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Annie Murphy, Schitt's Creek

D'Arcy Carden, Dobre Miejsce

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Marin Hinkle, The Marvelous Mrs. Maisel

NAJLEPSZY GOŚCINNY WYSTĘP AKTORA W SERIALU KOMEDIOWYM:

Adam Driver, Saturday Night Live

Luke Kirby, The Marvelous Mrs. Maisel

Eddie Murphy, Saturday Night Live

Dev Patel, Modern Love

Brad Pitt, Saturday Night Live

Fred Willard, Współczesna rodzina

NAJLEPSZY GOŚCINNY WYSTĘP AKTORKI W SERIALU KOMEDIOWYM:

Angela Bassett, A Black Lady Sketch Show

Bette Midler, The Politician

Maya Rudolph, Dobre Miejsce

Maya Rudolph, Saturday Night Live

Wanda Sykes, The Marvelous Mrs. Maisel

Phoebe Waller-Bridge, Saturday Night Live

NAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANY:

NAJLEPSZY FILM TV:

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TV:

Jeremy Irons, Watchmen

Hugh Jackman, Bad Education

Paul Mescal, Normal People

Jeremy Pope, Hollywood

Mark Ruffalo, To wiem na pewno

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TV:

Cate Blanchett, Mrs. America

Shira Haas, Unorthodox

Regina King, Watchmen

Octavia Spencer, Self Made

Kerry Washington, Małe ogniska

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TV:

Uzo Aduba, Mrs. America

Toni Collette, Niewiarygodne

Margo Martindale, Mrs. America

Jean Smart, Watchmen

Holland Taylor, Hollywood

Tracey Ullman, Mrs. America

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TV:

Yahya Abdul-Mateen II, Watchmen

Jovan Adepo, Watchmen

Tituss Burgess, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy kontra Wielebny

Louis Gossett Jr., Watchmen

Dylan McDermott, Hollywood

Jim Parsons, Hollywood