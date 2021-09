The Mandalorian - tak tworzono nagrodzone efekty specjalne. Nie wszystko to CGI

Disney+/Lucasfilm

The Mandalorian ma najlepsze efekty specjalne w świecie seriali. Nikogo, kto widział przełomowy serial to nie zaskakuje. Industrial Light & Magic to jedna z najlepszych firm w branży i nigdy jakościowo nie schodzą poniżej dobrego poziomu. Celebrując nagrodę opublikowali oni wideo, pokazujące przekrój ich pracy w całym 2. sezonie z podziałem na odcinki.

Wideo pokazuje, że nie rozmawiamy jedynie o efektach komputerowych. Widzimy wykorzystanie scenografii praktycznej oraz tej przygotowanej przez technologię Stagecraft, a także wykorzystanie modeli, tak jak w oryginalnej trylogii.

W tle słyszymy Richarda Bluffa, który szefuje ekipie od efektów specjalnych pracującej przy serialu. Możecie się zaskoczyć, widząc, że coś, co traktowaliście jako efekt komputerowy, jest czymś, co zostało naprawdę zbudowane.

The Mandalorian łącznie zdobył siedem nagród Emmy w kategoriach technicznych.