Czy Thunderbolts* przypominają Suicide Squad i co znaczy gwiazdka w tytule? Florence Pugh wie, ale nie powie

O filmie Thunderbolts* nie wiadomo zbyt wiele, ale największą tajemnicą okazał się sam zagadkowy tytuł i uwzględnienie gwiazdki przy jego końcówce. Fani odchodzą od zmysłów przy próbie rozszyfrowania prawdziwego znaczenia jeszcze przed premierą. Obsada zapewniała, że gwiazdka ma spore znaczenie, a Kevin Feige zastrzegł, że nie poruszy tego tematu do momentu premiery.

Giancarlo Esposito mógł mieć inną rolę w MCU

W rozmowie z Empire na ten temat wypowiedziała się Florence Pugh wcielająca się w Yelenę Belovą, członkinię tytułowej drużyny, Jake Schrier, reżyser filmu, a także producent wykonawczy, Brian Chapek:

BRIAN CHAPEK: Chcieliśmy zrobić coś inaczej i przyciągnąć uwagę ludzi. FLORENCE PUGH: Tak naprawdę to wiem [co znaczy gwiazdka w tytule]. Ale nie powiem. Mam całą władzę! JAKE SCHRIER: Wydaje mi się, że nie mogę nic powiedzieć. Mogę tylko powiedzieć, że coś [ta gwiazdka] znaczy. Jest pewne ogólne pojęcie tego, co gwiazdka oznacza.

Wśród fanów dominują trzy teorie:

To nazwa robocza dla drużyny, która ostatecznie stanie się wersją Secret Avengers lub Dark Avengers.

Ukrywany jest dodatkowy członek zespołu.

Thunderbolts początkowo nie są wcale drużyną.

Teoria o Avengers zdaje się przeważać, ponieważ japońska wersja jednego z plakatów dodała podpis: "Avengers są niedostępni", co sugeruje, że ich miejsce zastąpi właśnie drużyna antybohaterów z MCU.

Czy Thunderbolts* przypominają Suicide Squad

Thunderbolts* porównano też do sąsiadów zza miedzy, czyli drużyny Suicide Squad, która w swoich szeregach także gościła złoczyńców, ale ze świata DC. W kinach pojawiły się już dwie aktorskie produkcje z udziałem tamtejszych antybohaterów i złoczyńców. Czy Thunderbolts* będzie przypominać produkcje DC?

Ludzie spodziewają się kolejnej wersji Suicide Squad, ale historia jest inna. - przyznał reżyser filmu. - Oczekiwania widzów stanęły na głowie.

Konkretnego porównania użył Sebastian Stan:

To pojedynczy film, który stoi na własnych nogach. Wiem, że to odważne słowa, ale nie ma innej grupy w Marvelu, do której można porównać tę drużynę. To coś innego. Podoba mi się [porównanie do] Klubu winowajców. To najlepszy sposób na opisanie [naszego filmu]. Grupa outsiderów, którzy miejmy nadzieję, że się nie pozabijają.

W kinach zaczął się też pojawiać komunikat o wyłączeniu telefonów podczas seansu z bohaterami Thunderbolts*. W przeciwieństwie do Deadpool & Wolverine nie jest to nowe, dedykowane nagranie, ale zbiór nowych scen. Poniższe wideo zdradza, że limuzyna widziana w zwiastunach należy do Red Guardiana, który pełni rolę szofera.

