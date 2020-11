The Mandalorian trafi na nasze komórki za sprawą aplikacji AR

Źródło: Google

W zasobach Sklepu Play pojawiła się aplikacja, która z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom uniwersum Gwiezdnych wojen oraz nowinek technologicznych. Dzięki The Mandalorian AR Experience będziemy mogli przenieść postaci z disneyowskiego serialu The Mandalorian do otaczającej nas rzeczywistości. Zespół Google postanowił wykorzystać popularność tej produkcji, aby wypromować rozwiązania z zakresu rzeczywistości rozszerzonej.

Za sprawą wspomnianej aplikacji będziemy w stanie odtworzyć sceny z pierwszego sezonu i na własne oczy zobaczyć potencjał platformy ARCore zaprojektowanej z myślą o tworzeniu realistycznych doświadczeń bazujących na elementach AR. Oprogramowanie wykorzystuje bowiem ARCore Depth API, dzięki czemu wirtualne obiekty są idealnie wpasowywane w otoczenie. System analizuje głębię fizycznych przedmiotów i jest w stanie na bieżąco synchronizować wyświetlany obraz z tym, co uchwyci obiektyw kamery.

Co to oznacza dla nas, odbiorców? Technologia ARCore Depth API pozwala zwirtualizować docelowe położenie cyfrowego elementu w fizycznym świecie i jeśli jakiś obiekt go przesłoni – zobaczymy to na ekranie. Najprościej wytłumaczyć to na konkretnym przykładzie. Jeśli wyświetlimy bohatera na tle kuchni i otworzymy lodówkę, która znajduje się przed nim, część sylwetki nie zostanie wyrenderowana.

Twórcy oprogramowania zapowiedzieli, że będą dodawać do aplikacji nowe elementy co tydzień w poniedziałek. Pozwoli to stopniowo wzbogacać aplikację o treści z drugiego sezonu.

Niestety, z The Mandalorian AR Experience skorzysta bardzo wąskie grono odbiorców. Aplikację odpalimy wyłącznie na kompatybilnych telefonach z modułem 5G. Pełną listę obsługiwanych urządzeń można znaleźć pod tym linkiem.