The Mandalorian - użytkownik Twittera przewidział obrońcę Grogu dwa lata temu

Postać Grogu od początku serialu The Mandalorian owiana jest tajemnicą. Po czasie poznaliśmy jego imię, a także dowiedzieliśmy się, że był obecny w Świątyni Jedi podczas wydania rozkazu 66. Wiedzieliśmy, że ktoś musiał uratować malca z zaatakowanej stolicy Galaktyki, ale do 3. sezonu było trzymane to w sekrecie.

Fani tworzyli swoje teorie i spekulowali wiele na ten temat, ale wreszcie czwarty odcinek 3. sezonu ujawnił, że wybawcą był Jedi imieniem Kelleran Beq. Co ciekawe, pojawienie się właśnie tego bohatera i grającego go Ahmeda Besta przewidział dwa lata temu jeden z użytkowników Twittera.

How cool wouldn’t it be if it was Kelleran Beq who trained Grogu and hid him away. Give my man Ahmed Best some time to shine in a big SW project like Mando. pic.twitter.com/pEMQRBXqhC

— Noah 🔜 SWCE (@keldorjedii) December 1, 2020