The Mandalorian - rasa Wookiee pojawi się w 3. sezonie serialu?

fot. materiały prasowe

Serial The Mandalorian wprowadził do uniwersum Gwiezdnych wojen nowe rasy i światy lub dał nowe spojrzenie na te znane już fanom. Okazuje się, że być może w 3. sezonie produkcji do tego grona dołączy kolejna rasa, którą bardzo dobrze znają wielbiciele Star Wars. Otóż jak podaje Bespin Bulletin w 3. sezonie produkcji ma pojawić się przedstawiciel Wookiee lub grupa reprezentantów tej rasy. Dla przypomnienia Chewbacca należał do Wookiee. Jak na razie należy traktować tę informację w sferze plotek. Miejmy nadzieję, że jednak Din Djarin w końcu odwiedzi w serialu Kashyyyk, gdzie żyją Wookiee. Wiemy, że planeta została spustoszona przez Imperium po wydarzeniach z Zemsty Sithów , więc byłoby całkiem interesujące zobaczyć, co się z nią stało w latach po śmierci cesarza Palpatine'a.

fot. materiały prasowe

W obsadzie 2. sezonu produkcji znaleźli się Pedro Pascal, Giancarlo Esposito, Rosario Dawson, Gina Carano, Katee Sackhoff, Carl Weathers oraz Temuera Morrison.