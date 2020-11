The Mandalorian - wychowywanie Baby Yody to wyzwanie. Zabawna parodia serialu

fot. zrzut ekranu z wideo

The Mandalorian jest inspiracją dla fanów, którzy uwielbiają przygody Din Djarina i Baby Yody oraz lubią tworzyć różnego rodzaju parodie. W sieci pojawiło się nowe wideo, które pokazuje od kuchni, jak popularny Mando opiekuje się tym osobliwym Dzieckiem. Opowiada, jakie wyzwania wychowawcze przed nim stoją, jako samotnego rodzica. Rodzicielstwo stawia przed nim zadania, które nawet dla Mandalorianina nie są łatwe.

Trzeba przyznać, że ten krótki fanowski filmik jest świetnie wyreżyserowany. Nie brakuje w nim humoru, odniesień do świata Gwiezdnych Wojen i oczywiście do samego serialu. Główny bohater ma świetnie odwzorowaną mandaloriańską zbroję oraz hełm i nawet ma podobny głos do Pedro Pascala, który wciela się w Din Djarina w oryginale. Pojawia się również dodatkowa postać KaRen, którą można nazwać odpowiedniczką polskiej Grażyny. A Baby Yoda oczywiście oczarowuje bohatera i widzów swoją słodkością małego bobasa. Tak się robi znakomite parodie. This is the way!