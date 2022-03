The Mandalorian - wyciekły zdjęcia z planu 3. sezonu. Zaskakujące powiązanie z Ostatnim Jedi

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Lucasfilm

Według Making Star Wars, czyli najlepszego źródła informacji o Gwiezdnych Wojnach, Din Djarin w 3. sezonie The Mandalorian będzie mieć starcie z postaciami wyglądającymi jak czerwoni pretorianie z Ostatniego Jedi. Sam Ward sugeruje, że to są te postacie. Różnica polega na tym, że ci mają hełmy w kształcie mandaloriańskich. Ma dojść do walki Djarina z nimi na pokładzie tajemniczego statku. Według Jasona Warda z tego portalu, ma mieć to związek z wątkiem klonowania, który przewija się w tle całego serialu i być może nawet z samym złoczyńcą znanym jako Snoke.

The Mandalorian wstępem do sequeli?

Od lat spekuluje się, że wątek klonowania ma wyjaśnić, jak Palpatine stworzył Snoke'a oraz jaką rolę w tym odegra Grogu. Powiązanie więc z postaciami z Ostatniego Jedi nie wydaje się szczególnie nietypowe i zaskakujące. Jednak musimy pamiętać, że choć widzimy na zdjęciach hełmy czerwonych pretorianów, na razie przecieki nie potwierdzają obecności Snoke'a.

https://twitter.com/starwarstuff2/status/1502440274697596936

Na razie oficjalnie nic nie wiemy o 3. sezonie The Mandalorian. Data premiery również nie jest znana.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze