The Mean One: zwiastun horroru. Grinch rzeźnik morduje z zimną krwią w święta

fot. Atlas Film Distribution

The Mean One przywraca Grincha. W nieautoryzowanej parodii książki Dr. Seussa Grinch: Świąt nie będzie zielony gbur jeszcze bardziej niszczy aurę bożonarodzeniowego okresu. Tym razem przyjmuje postać żądnego krwi mordercy, który w stroju świętego Mikołaja pozbawia życia rodzinę małej dziewczynki. W rolę okrutnego zabijaki wcielił się znany z Terrifier 2 David Howard Thornton.

The Mean One: fabuła

W filmie zielone stworzenie dokonuje rzezi w Wigilię. W domu Cindy napada na jej rodziców, mordując ich na oczach dziecka. 20 lat później, już jako dorosła kobieta, Cindy poprzysięga zemstę. Ma zamiar odnaleźć potwora i zakończyć historię jego terroru raz na zawsze.

The Mean One: zwiastun

The Mean One to niskobudżetowa parodia horroru, po której nie należy spodziewać się cudów. Z całą pewnością wywoła uśmiech na twarzy, chociażby ukazaniem Grincha w wersji maniakalnego mordercy. Sprawdźcie sami, jak prezentuje się zielona kreatura w roli seryjnego zabójcy.

The Mean One pojawi się w amerykańskich kinach 9 grudnia 2022.