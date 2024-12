Polska aktorka i Meg Ryan są kuzynkami. Ta historia Was zaskoczy

Źródło zdjęcia Meg Ryan: materiały prasowe / autor zdjęcia Anny Sandowicz: Piotr Szafran

Reklama

Meg Ryan i polska aktorka Anna Sandowicz są kuzynkami! Informację potwierdził autor bloga Genealogiczne śledztwo, który badał polskie korzenie hollywoodzkiej gwiazdy, naprawdę nazywającej się Margaret Mary Emily Anne Hyra.

Meg Ryan i Anna Sandowicz - pokrewieństwo

W trakcie śledztwa odkrył pokrewieństwo Meg Ryan ze świętym Maksymem Gorlickim (właściwie Maksymem Sandowiczem), który zginął w Gorlicach w 1914 roku. W trakcie rozwoju wydarzeń skontaktował się z aktorką Anną Sandowicz, by zweryfikować jej spokrewnienie ze św. Maksymem Gorlickim. Po potwierdzeniu, że jest jej pradziadkiem, opracował drzewo genealogiczne i tak okazało się, że obie aktorki mają wspólnych przodków. Grzegorz Hyra i Agafia Wowczko, czterokrotni pradziadkowie zarówno Meg Ryan, jak i Anny Sandowicz, połączyli losy obu rodzin.

Z całym dochodzeniem autora można zapoznać się na jego blogu Genealogiczne śledztwo

Poprosiłem Annę Sandowicz o kilka słów na temat całej zdumiewającej sytuacji:

- Na początku myślałam, że jakiś żart. Różni ludzie do mnie piszą, zresztą ta wiadomość była w spamie. Ale kiedy się zorientowałam, że nikt sobie nie robi ze mnie jaj, tylko jest to na serio, że jest to do zweryfikowania, kiedy to sprawdziłam, to zaczęłam się śmiać i mówię sobie: „Nieeee, to niemożliwe, ale czaaaad, no hit po prostu!”. Zresztą cały czas nie mogę się przestać śmiać tak wewnętrznie. Obie jesteśmy aktorkami, na dwóch końcach świata. A Meg jest ikoną. Jednak świat jest mały, a ta sytuacja pokazuje, że wszystko jest możliwe, a granice istnieją tylko w naszych głowach.

Odkrycie pokrewieństwa między Meg Ryan a Anną Sandowicz podkreśla wyjątkowe dziedzictwo obu artystek. Sandowicz, jako wnuczka św. Maksyma Gorlickiego, wywodzi się z rodziny o tradycjach wschodnioeuropejskich, podczas gdy postać Ryan, hollywoodzkiej ikony, zyskała nowy wgląd w polskie korzenie. To pokazuje, jak różne światy mogą się łączyć, tworząc fascynujące historie rodzinne. Dlatego cała sytuacja jest tak zdumiewająca, nieoczekiwana i zarazem piękna!

Kim jest Anna Sandowicz?

Anna Sandowicz to wszechstronna artystka: aktorka, wokalistka, reżyserka i pedagożka. Absolwentka Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej, zdobyła nagrodę na XXVIII Festiwalu Szkół Teatralnych za rolę w spektaklu Plastelina. Doskonaliła swoje umiejętności w prestiżowej szkole metody Meisnera w Londynie. Od najmłodszych lat związana z teatrem, występowała na deskach wielu scen, w tym Teatru Polskiego w Poznaniu, Teatru Słowackiego w Krakowie i Teatru Muzycznego Roma. Obecnie związana z Teatrem Druga Strefa , a także jest współtwórczynią i reżyserką niezależnego Teatru Kultura, jak również współpracuje z Teatrem Rampa, gdzie prowadzi zajęcia wokalno-aktorskie i reżyseruje spektakle. Reżyseruje spektakle w Teatrze Tu i Teraz. Jest także ambasadorką Fundacji Kulturalne Dzieci, tworząc sztukę dla najmłodszych.

Widzowie przede wszystkim mogą znać aktorkę z różnych polskich seriali. Prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalna jest dzięki popularnym Barwom szczęścia oraz niedawnej polsatowskiej komedii Sługa narodu. Obok tego miała jednak role w takich tytułach jak Na Wspólnej, Pierwsza miłość, Ludzie i Bogowie, Klan czy Komisarz Aleks. Mogliśmy ją widzieć również w filmach Z nieba do nieba (fabularyzowny dokument o Janinie Lewandowskiej) oraz Na północ od piekła (fabularyzowany dokument).

Jako wokalistka nagrała album Zendegi Zibast, inspirowany muzyką Wschodu, który zdobył uznanie międzynarodowe i został wyróżniony jako jedna z najlepszych polskich płyt jazzowych 2015 roku. Dzięki wielokulturowym korzeniom śpiewa w wielu językach, m.in. po rosyjsku, ukraińsku, farsi i hebrajsku. Użyczyła także swojego głosu międzynarodowym produkcjom filmowym. Wychowana w duchu słowiańskich tradycji, jest wnuczką świętego Maksyma Gorlickiego.