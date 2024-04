The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Aktor zapowiada film: "Nie mógł załatwić jelit na czas, ale mieliśmy serce świni"

Fot. Materiały prasowe

Alan Ritchson zagra żołnierza Andersa Lassena w filmie The Ministry of Ungentlemanly Warfare. W rozmowie z portalem The Hollywood Reporter opisał postać jako "najbardziej kozackiego gościa, jakiego kiedykolwiek widział na papierze" - a to duża pochwała z ust kogoś, kto zasłynął z roli niepokonanego Jacka Reachera. Zobaczcie sami.

Przygotowania do The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Alan Ritchson tak opisał przygotowania do roli w The Ministry of Ungentlemanly Warfare:

To był najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek dostałem. Był olbrzymem i mieliśmy szczęście, że był wśród nas. Kiedy nie kręciłem Reachera, spotykałem się z Ryanem Tarranem, moim kaskaderem, żeby ćwiczyć strzelanie z łuku. Zatrudniłem też Reę Nolan, trenerkę, która pomogła mi mówić z odpowiednim akcentem.

Wygląda na to, że aktor był naprawdę zaangażowany w projekt. Nie tylko skrupulatnie przygotowywał się do roli, ale także miał pewne sugestie do reżysera, Guya Ritchiego.

Wszedłem do jego przyczepy i powiedziałem: "To moja perspektywa na akcję. Anders Lassen nienawidził nazistów. Nie był tylko żołnierzem z obowiązku - miał, k****, misję. Chciał ich zamordować. Nienawidził ich. Dlatego powinniśmy widzieć wściekłość na jego nożu. Powinno być krwawo i powinniśmy pokazać wnętrzności, gdy tnie ludzi. Nie powinniśmy nic ukrywać". Byłem szalony. Powiedział, że to przemyśli.

"Nie mógł załatwić jelit na czas, ale mieliśmy serce świni"

Alan Ritchson kontynuował historię:

Spędziliśmy cały dzień, kręcąc tę scenę i wszystko było bardzo improwizowane. Pomyślałem, co by było, gdyby w drodze na górę widzowie mogli zobaczyć czerwone pasma, ociekające krwią, i zdali sobie, że Anders powiesił gościa za jego wnętrzności? A co, jeśli miałby jego serce w dłoniach? Zastanawialiśmy się tylko, jak wcielić tę wizję w życie. Facet odpowiadający za rekwizyty nie mógł załatwić jelit na czas, ale mieliśmy serce świni. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej w mocy z tym, co mieliśmy - to była świetna zabawa.

