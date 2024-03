The Ministry of Ungentlemanly Warfare – plakaty postaci. Gra słów z nazwiskiem Henry’ego Cavilla

fot. Lionsgate

The Ministry of Ungentlemanly Warfare to nowy szpiegowski film akcji w reżyserii Guya Ritchiego, który został oparty na książce opisującej zmagania tajnego brytyjskiego oddziału podczas II wojny światowej. Produkcja już za nieco ponad miesiąc zadebiutuje w amerykańskich kinach i z tej okazji dystrybutor Lionsgate zaprezentował plakaty z bohaterami, stylizowane na propagandowe grafiki.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare – nowe plakaty

Na materiałach możemy zobaczyć bohaterów granych przez Eizę González, Alana Ritchsona, czy Henry’ego Cavilla. Plakat aktora zawiera podpis odnoszący się bezpośrednio do jego nazwiska, tworząc zabawną grę słów.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare

The Ministry of Ungentlemanly Warfare – o czym jest?

Film przedstawi prawdziwą historię tajnej brytyjskiej organizacji z czasów II wojny światowej, znanej jako Special Operations Executive. Została powołana przez Winstona Churchilla. Ich nieregularne działania wojenne przeciwko nazistom przyczyniły się do wygrania wojny. Dały również początek tajnym operacjom.

W obsadzie znaleźli się Henry Cavill, Eiza González, Alan Ritchson, Henry Golding, Alex Pettyfer, Hero Fiennes Tiffin, Babs Olusanmokun, Til Schweiger, Henry Zaga, Cary Elwes, Fisher Stevens, Roger Snipes, Danny Sapani, Freddie Fox, Carlos Bardem, Olaf Kayhan, Mert Dincer oraz Ethel von Brixham.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare – film trafi do amerykańskich kin 19 kwietnia.