Daniel Craig i reżyser Queer znów razem? Chcą wziąć udział w nowym filmie DC

Fot. Materiały prasowe

Prestiżowe portale Deadline i Variety informują, że reżyser Luca Guadagnino i aktor Daniel Craig, którzy niedawno współpracowali przy Queer, chcą ponownie połączyć siły, tym razem przy o wiele większym projekcie. Negocjują wzięcie udziału w komiksowej adaptacji Sgt. Rock dla DC Studios. Kontrakty nie zostały jednak jeszcze sfinalizowane, więc wszystko może się zmienić. Będziemy was informować na bieżąco.

Sierżant Rock w komiksach DC był żołnierzem, walczącym podczas II wojny światowej. Zadebiutował w zeszycie Our Army at War #81 z 1959 roku. Był związany między innymi z Task Force X i stał się jednym z pierwszych dowódców tej drużyny, którą możecie znać pod nazwą Legion Samobójców.

Luca Guadagnino to włoski reżyser. W ostatnich latach zrobiło się o nim głośno dzięki takim filmom jak Suspiria, Do ostatniej kości, Challengers i w końcu Queer z Danielem Craigiem w roli głównej. Ponoć ma również nadzorować remake American Psycho dla Lionsgate. Mówi się, że to on odkrył talent Timothée Chalameta, ponieważ Tamte dni, tamte noce były pierwszą główną rolą początkującego wtedy aktora. Od tego czasu zagrał w takich docenionych projektach jak Diuna, Lady Bird czy Małe kobietki.

Z kolei Daniela Craiga większość osób może znać z roli agenta 007. Zagrał go między innymi w Skyfall, Nie czas umierać i Casino Royale. W ostatnich latach zaliczył również świetny występ w obu częściach Na noże jako detektyw Benoit Blanc. Poza tym ma na koncie między innymi takie projekty jak Dziewczyna z tatuażem, Dom snów i Droga do zatracenia.