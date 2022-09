The Mother - Jennifer Lopez niszczy zabójców. Nowy akcyjniak zapowiada się emocjonująco

Fot. Netflix

The Mother to nowy akcyjniak Netflixa ze znaną piosenkarką i aktorką Jennifer Lopez. Platforma streamingowa opublikowała wideo promujące produkcję, które zapowiada się na trzymającą w napięciu w historię. Thriller opowiada o matce, która postanawia wyjść z ukrycia, by chronić swoją córkę, która zostawiła w przeszłości.

Za reżyserię odpowiada Niki Caro. Scenariusz napisali Andrea Berloff, Peter Craig i Misha Green. W obsadzie oprócz Jennifer Lopez są także Gael García Bernal i Joseph Fiennes. Zobaczcie emocjonującą zapowiedź poniżej.

The Mother - zapowiedź. Jennifer Lopez niszczy zabójców

Opis Netflixa:

Ci zabójcy wkrótce dowiedzą się, że nie ma nic silniejszego niż miłość matki. Jennifer Lopez jest Matką. #TUDUM

The Mother zadebiutuje na platformie Netflix w 2022 roku.