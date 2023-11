The New Look - pierwsze zdjęcia. Polski akcent za kamerą

fot. Apple TV+

The New Look to najnowszy serial produkowany przez Apple TV+, który opowie historię Christiana Diora (w tej roli zdobywca nagrody Emmy, Ben Mendelsohn) oraz Coco Chanel, w którą wcieli się zwyciężczyni Oscara, Juliette Binoche.

Według opisu, akcja serialu będzie miała miejsce we Francji w trakcie II wojny światowej podczas okupacji Paryża. Fabuła opowie o drodze do sławy Christiana Diora, który odmienił oblicze świata mody, jednocześnie konkurując ze słynną Coco Chanel. Serial ma oferować wnikliwe zajrzenie do życiorysu Diora, a wydarzenia osobiste będą przeplatać się z horrorami tamtego okresu w historii.

Za zdjęcia w serialu odpowiada Polak, Michał Sobociński, który w 2022 roku został nagrodzony Złotym Lwem za film Filip. Jak powiadomił na swoim Facebooku jest on odpowiedzialny za zdjęcia do czterech odcinków, które kręcono wyłącznie w Paryżu.

The New Look

The New Look - twórcy, obsada i premiera serialu

Do Bena Mendelsohna i Juliette Binoche dołączyły inne gwiazdy światowego formatu takie jak John Malkovich czy Maisie Williams. Poza nimi w obsadzie znajduje się również m.in. David Kammenos, Michael Carter, Dominic Tighe, Emily Mortimer.

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Todd A. Kessler, który piastuje również stanowisko producenta wykonawczego razem z Lorenzo di Bonaventurą oraz Markiem Bakerem. Za muzykę odpowiedzialny jest zdobywca nagrody Grammy, Jack Antonoff.

Premiera serialu będzie mieć miejsce 14 lutego 2024 roku na platformie Apple TV+.