Wzgarda: nowa, fantastyczna powieść Pauliny Hendel już za tydzień

Mięta

Reklama

Paulina Hendel ma na koncie szereg powieści zaliczanych do fantastyki. Jest chociażby autorką postapokaliptycznej serii Zapomniana księga, a także Żniwiarza – cyklu o słowiańskich demonach, oraz Cmentarza osobliwości, który zabiera czytelnika do krainy chciwych bóstw i pokutujących dusz. Teraz zbliża się premiera jej nowej książki zatutułowanej Wzgarda.

A o czym jest Wzgarda? Naczelnik Kilian Sztorm jest zmęczony. Utrzymanie porządku w dawnej kolonii karnej nie należy do najłatwiejszych zadań. Na dodatek wciąż prześladuje go nierozwiązana sprawa morderstwa sprzed kilkunastu lat. Niespodziewanie stróż prawa trafia na nowy trop, który prowadzi go wprost do tropikalnego buszu.

Nowa powieść Pauliny Hendel ukaże się już 12 marca nakładem wydawnictwa Mięta.

Wzgarda - opis i okładka książki

Źródło: Mięta

To miała być prosta sprawa do rozwiązania w jeden dzień.

Na wyspie będącej byłą kolonią karną zaginął pracownik Czarnej Kompanii. Naczelnik Kilian Sztorm i jego zastępca, ogr Gustaw Gunderberg mają ręce pełne roboty, a do dyspozycji tylko pokojową wartę, w której skład wchodzą: podstarzały ziemowy, tryskający optymizmem syn magnaterii i tymczasowo zatrudniona złodziejka. Razem usiłują rozwikłać zagadkę, która okazuje się zaledwie wierzchołkiem góry lodowej.

Każdy trop zdaje się prowadzić do opuszczonego domu, w którym przed laty popełniono makabryczne morderstwo. Po mieście zaś krążą podejrzani ludzie, myśliwi znajdują w buszu okaleczone zwierzęta, ogry są coraz bardziej niespokojne, a tubylcy szepczą o bestii z mroku, która przebudziła się, by pożreć wszystkich obcych.