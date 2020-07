The Old Guard 2 - co zobaczymy w potencjalnej kontynuacji?

fot. Netflix

W jednym z wywiadów reżyserka Gina Prince-Bythewood mówiła, że planują trylogię. Jednak jej realizacja zależy od sukcesu The Old Guard na Netflixie.

Magazyn Total Film zdecydował się wypytać twórców o potencjalny The Old Guard 2, który będzie oparty na kolejnych zeszytach komiksu Grega Rucki. Na razie wszyscy czekają na decyzję Netflixa, czy The Old Guard 2 powstanie.

Charlize Theron tłumaczy, że tworząc ten film rozmawiali o możliwości stworzenia kontynuacji i jest to dla nich coś ekscytującego. Aktorka nawiązała bliższą współpracę z Netflixem, bo też w rozmowie potwierdziła, że pracuje z nimi nad Atomic Blonde 2.

The Old Guard

Reżyserka natomiast mówi bardziej otwarcie, co możemy zobaczyć w The Old Guard 2:

- Film jest oparty na powieści graficznej. W kwestii tego, co wymyślił Greg, pojawienie się Quynh będzie początkiem pewnych problemów. Jest też bardziej realistyczna historia o problemach współczesnego świata i pojawiają się złoczyńcy, którzy nie są nieśmiertelni. Dlatego w powieści graficznej jest takie balans pomiędzy tymi dwoma motywami.

Przypomnijmy, że Quynh pojawiła się w ostatniej scenie i gra ją Veronica Ngo, gwiazda kina akcji z Wietnamu. Film wyjawił, że postać miała bliską relację z Andy. Można wywnioskować, że będzie tutaj konflikt pomiędzy bohaterkami.

Decyzja odnośnie The Old Guard 2 może zostać podjęta w nadchodzących tygodnia, gdy Netflix będzie mieć dane co do popularności pierwszej części.