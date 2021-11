The Orbital Children i Ultraman - teasery seriali anime Netflixa. Oficjalna grafika Vampire in the Garden

fot. Netflix

The Orbital Children to serial anime z gatunku sci-fi, którego twórcą jest Mitsuo Iso (Kill Bill, Ghost in the Shell, Neon Genesis Evangelion, Cowboy Bebop, Digimon Adventure). Pełni on funkcję reżysera i scenarzysty obrazu. Akcja produkcji toczy się w 2045 roku, kiedy podróże w kosmos są częścią codziennego życia, a dla nieletnich dzieci, które nie urodziły się na Ziemi został stworzony specjalny hotel.

Serial jest tworzony przez Netflixa. Do sieci trafił pierwszy teaser japońskiej animacji, której premiera jest zaplanowana na 28 stycznia 2022 roku.

The Orbital Children - zwiastun anime

W sieci pojawił się również zwiastun 2. sezonu Ultraman od Netflixa, którego premiera jest zaplanowana na 2022 rok. Jest częścią Ultra Serii, czyli serii japońskich seriali telewizyjnych i filmów gatunku tokusatsu, a także mang, stworzonych przez Eiji Tsuburayę i wyprodukowanych przez jego studio Tsuburaya Productions. To nie jedyny projekt, nad którym platforma streamingowa pracuje w obrębie franczyzy. Tworzona jest kolejna animacja, która będzie hołdem dla oryginalnego wcielenia Ultramana.

Ultraman - zwiastun 2. sezonu

https://twitter.com/NetflixAnime/status/1457896381234905088

Możemy też zobaczyć pierwszą grafikę z anime Vampire in the Garden, którego dystrybucją na rynku światowym zajmie się Netflix. Premiera zaplanowana jest na 2022 rok. Za reżyserię odpowiada Ryoutarou Makihara, a jego asystentem jest Hiroyuki Tanaka. Produkcją zajmuje się Wit Studio, które znane jest z takich tytułów jak Attack on Titan czy Vinland Saga.

Vampire in the Garden opowiada o dwóch młodych kobietach - wampirzycy i człowieku. Mimo odmiennych ras łączy ich siła muzyki. Dziewczyna o imieniu Momo, której głos podkłada Megumi Han, pragnie grać na skrzypcach i żyć tak, jak kiedyś robili to ludzie i wampiry. Z kolei królowa wampirów Fine (Yi Kobayashi) po prostu chce odkrywać świat inny niż ten, który dotychczas poznała.

https://twitter.com/NetflixAnime/status/1457900900320563204