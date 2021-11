Gundam - imponujący szkic koncepcyjny aktorskiego filmu na podstawie anime

fot. materiały prasowe

Gundam będzie aktorskim filmem na podstawie kultowej serii anime. Obraz powstaje dla Legendary i Netflixa. Jego reżyserem oraz producentem jest Jordan Vogt-Roberts (Kong: Wyspa Czaszki), dla którego jest to drugi projekt oparty na japońskim materiale źródłowym. Pracuje on również nad ekranizacją serii gier Metal Gear Solid, który jest w fazie przedprodukcyjnej. Natomiast za scenariusz odpowiada Brian K. Vaughan (Y: The Last Man).

Film powoli nabiera kształtów. Do sieci trafił oficjalny szkic koncepcyjny, który przedstawia klasycznego robota RX-78-2 w płomieniach. Imponującą grafikę możecie zobaczyć poniżej:

https://twitter.com/Legendary/status/1458212877488177154

Gundam, któremu powszechnie przypisuje się spopularyzowanie historii o gigantycznych robotach pod koniec lat 70. jest osadzony w Universal Century. To era, w której ludzie emigrowali do kolonii kosmicznych z powodu rosnącej populacji na Ziemi. Te kolonie pragnęły osiągnąć autonomię, co doprowadziło do wojny z Ziemią. Bohaterowie podczas walki pilotują wielkie roboty znane jako "mobile suits" (ruchome kombinezony). Od wielu lat powstają seriale anime, mangi i książki osadzone w tym uniwersum. Pierwsza seria - Mobile Suit Gundam - pojawiła się w 1979 roku. Nie wiadomo, która z historii z materiałów źródłowych doczeka się adaptacji.

Data premiery filmu nie została jeszcze ujawniona.