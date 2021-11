One Piece - załoga skompletowana! Netflix podał nazwiska obsady aktorskiego serialu

fot. Toei Animation

Manga One Piece opowiada o przygodach załogi pirackiego statku Słomkowy Kapelusz, dowodzonego przez Monkey D. Luffy'ego. Marzy on, aby odnaleźć najcenniejszy, tytułowy skarb. 21 listopada zostanie wyemitowany 1000 odcinek anime opartego na mandze, które cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Netflix pracuje nad aktorskim serialem, którego 1. sezon ma liczyć 10 epizodów.

Platforma streamingowa ogłosiła obsadę One Piece, która wcieli się w poszczególnych członków załogi Słomkowego Kapelusza. Oto nazwiska: Iñaki Godoy (jako Luffy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) i Taz Skylar (Sanji). Poniżej możecie zobaczyć galerię zdjęć w formie listów gończych młodych aktorów, a także specjalne video, w którym pozdrawiają fanów mangi.

One Piece - Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy

Eiichrio Oda, czyli autor mangi oraz producent wykonawczy serialu za pomocą Twittera przekazał swoją radość z wyboru obsady. Ogłosili ją tak szybko, żeby nie doszło do wycieku, co uważa za bardzo zabawne. Entuzjastycznie wypowiada się o aktorach, chwaląc ich wygląd, umiejętności aktorskie, głosy i sposób bycia. Podkreśla, że przesłuchiwali do ról mnóstwo ludzi z całego świata. Wierzy też w powodzenie projektu, który dostarczy wszystkim rozrywki. Powiedział też, że potrzebują jeszcze trochę czasu, żeby serial mógł trafić na platformę.

Steven Maeda (Zagubieni, Z Archiwum X) jest showrunnerem, scenarzystą i producentem wykonawczym projektu Netflixa. Wspomaga go Matt Owens (Luke Cage), który pełni funkcję scenarzysty i producenta wykonawczego. Twórcy również przekazali swoje stanowisko:

Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy wyruszyć w rejs z tą niesamowitą i utalentowaną obsadą. Znalezienie odpowiednich ludzi, którzy odwzorują wygląd, emocje i działania kultowych Słomkowych Kapeluszy było długim i wymagającym (i zabawnym!) procesem. Niemal jak poszukiwanie samego One Piece. Ale w końcu znaleźliśmy idealne dopasowanie! Zaczęli już bardzo ciężko pracować, aby ożywić te postacie. Poznacie ich i pokochacie tak samo, jak ich odpowiedniki z mangi. Nie możemy się doczekać, aby pokazać wam, co wymyśliliśmy! Naprzód ku przygodzie!