The People's Joker - kontrowersyjny film o transpłciowym Księciu Zbrodni jednak pojawi się w kinach. Jest nowy zwiastun

O filmie The People's Joker, który opowiadałby o transpłciowej wersji Księcia Zbrodnia w satyryczny sposób, było głośno już w 2022 roku, kiedy to produkcję wyreżyserowaną przez Verę Drew wycofano z Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto z powodu podejrzenia złamania praw autorskich. Poza Jokerem, do którego podobieństwo jest uderzające, w filmie pojawiły się również postaci Batmana oraz Harley Quinn. W zwiastunie obrazu zamieszczono nawet specjalny opis, że jest to "nielegalna historia komiksowa o transpłciowym klaunie nazywającym się Joker". Jak się okazuje, ekranową opowieść wycofano z festiwalu już po pierwszym pokazie. Reżyserka produkcji i jednocześnie osoba wcielająca się w główną rolę walczyła o to, by The People's Joker otrzymał powszechną dystrybucję kinową. W ruch poszły trybiki mediów społecznościowych, w których królował #FreeThePeoplesJoker.

Vera Drew ostatecznie dostanie okazję do przedstawienia swojej produkcji szerszej publiczności, ponieważ The People's Joker otrzymał zgodę na dystrybucję kinową w Ameryce Północnej. Premiera w wybranych kinach w USA 5 kwietnia 2024 roku. Z okazji tego sukcesu w sieci pojawił się nowy zwiastun przygód transpłciowego Księcia Zbrodni.

The People's Joker - zwiastun

The People's Joker - co wiadomo o filmie

Satyra w wykonaniu Very Drew opowie o transpłciowym komiku. Joker the Harlequin zmaga się ze swoją tożsamością płciową, jednocześnie nie dostając się do prestiżowego Biura Zjednoczonych Klaunów Live, które jest wieczornym show telewizyjnym stanowiącym jedyną szansę dla komików na zabłyśnięcie, ponieważ w Gotham City zabroniono komedii. Po odrzuceniu, Joker the Harlequin tworzy nielegalną antykomediową trupę, która staje naprzeciw patrolującemu miasto mścicielowi w pelerynie.

W obsadzie znajduje się Vera Drew, Tim Heidecker, Bob Odenkirk, Maria Bamford, Scott Aukerman, Lynn Downey, Nathan Faustyn oraz Kane Distler. Film został w całości nakręcony na greenscreenie i stworzony w ramach kolektywnej współpracy ponad 200 niezależnych, queerowych artystów, muzyków i animatorów przy użyciu animacji 3D, 2D, metody poklatkowej i innych sposobów animacji.